歡喜冤家「開片」應節 裕美寸爆林作 裸跑見家長

藝人裕美和林作這對歡喜冤家鬧交多過食飯，今日是大年初三赤口，二人接受專訪時一於「開片」應節！「口賤擔當」林作被問到農曆新年有何慶祝活動時直言不諱：「上床囉！我係重視新年嘅傳統男人，呢啲日子要相親相愛，少講多做。」新春日子都大灑鹽花，難怪裕美一臉無奈。

裕美透露年廿九回深圳跟林作媽媽吃了團年飯，還準備了新年禮物，怎料林作聞言即藐爆禮物小兒科：「佢準備咗日本古董珠寶。」裕美反問他可曾送過禮物氹其母親？林作解釋：「佢阿媽玩模型玩具，擺到成屋都係，一個肥胖小學生身材嘅女人玩玩具。」裕美聞言怒火中燒，瞪大眼問：「你係咪想開年呀？」隨即大爆林作惡行，指他在其母面前裸跑：「底褲都唔着，見佢成個蜜桃（屁股），之後再擰身畀埋前面我阿媽睇呀！」問林作為何如此失禮？他又發揮「歪理王」精神：「我係呈現自己最真誠一面，最緊要自己冇所謂，我覺得Auntie都冇所謂。」裕美指媽咪沒被嚇親，只是百思不得其解：「阿媽問點解佢咁嘅Size都咁有自信。」

講明要食軟飯 問到兩人可曾甜蜜過新年？林作搶答表示有，更達到乾柴烈火的地步，當他以「姣婆遇着脂粉客」來形容情侶關係時，再被裕美的凌厲眼神秒殺，他試圖補鑊：「我係姣婆，佢係脂粉客。」談及新年願望，裕美希望賺大錢，屆時要男友跪求她，林作大表贊成，因為他的願望是「食軟飯」：「希望佢做富婆，事業更上一層樓，你狗都養幾隻啦，唔爭在養埋我啦！」裕美氣爆，大鬧他無恥。