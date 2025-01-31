方媛紅「蛇」出動心想事成

天王郭富城的嬌妻方媛在網上分享靚相，着到紅噹噹過年，身穿火紅低胸連身裙的她谷出豐滿上圍，大騷「蛇」腰及迷人鎖骨，加上外披白色皮草，大玩「若隱若現」之美，她留言祝賀：「祝大家新年快樂！所遇皆美好，所得皆所願！」她手持福字及招財進寶掛飾，非常應節，又側身玩跌膊，露出白滑香肩向網民拜年。