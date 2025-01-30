中文台節目表 翡翠台
9:00 大時大節送大禮 糕手過招
9:30 Gi味俱全
9:50 萬千星輝賀台慶（PG）
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:10 思家大戰（PG）
2:40 宣傳易
2:50 請客必食18道菜
3:50 櫻桃小丸子
4:20 紙箱戰機Wars
4:50 Hands Up
5:20 愛犬訊號
5:50 財經新聞
6:00 新聞掏寶
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:20 世界觀
7:25 天氣報告
7:30 東張西望
7:50 金蛇迎春慶豐年之香港賀歲煙花滙演（直播）
8:30 富貴千團（PG）
9:30 太陽星辰（PG）
10:30 2025風生水起
11:05 搶食著數特攻隊及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告
11:55 野蠻奶奶大戰戈師奶（PG）
2:55 東張西望
3:25 流行都市
4:10 請客必食18道菜
5:05 吾淑吾食
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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