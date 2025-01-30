本田翼「變髮」似Oppa

32歲的日本女星本田翼靠靚樣吸引眾多粉絲，去年她首度推出個人主理的防曬護理產品後，專注發展美容事業。最近她為品牌拍攝新廣告，更驚喜以男裝Look示人，穿上白恤衫配黑短髮，相當「靚仔」。廣告曝光後，有網民一度誤以為她是韓國男團成員。