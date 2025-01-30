Kendall玩透視 「瀛」戰時裝周
人氣美國女模Kendall Jenner於巴黎時裝周行天橋，穿上加入日本和服元素的露肩低胸晚裝，獲網友大讚索爆！而韓星G-Dragon則與前緋聞女友Jennie激罕同場。
身為美國真人騷家族Kardashian成員的Kendall，於社交網分享她於巴黎時裝周為名牌行天橋的靚相，她以露肩低胸半透視晚裝示人，最特別之處是採用日本和服元素，包括腰後的結與裙尾。她留言向時裝設計師Daniel Roseberry致謝，形容是穿上了「夢想的晚裝」：「成個騷都令我嘆為觀止，多謝邀請我，我永遠唔會忘記。」與她分屬好友的Justin Bieber美國模特兒妻子Hailey也留言大讚：「等陣先，點解我會睇到喊？」
另外，Kendall妹妹Kylie Jenner則戴上黑超出席另一品牌活動睇騷，同場嘉賓還有英國女歌手Dua Lipa、法國女星瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、以及美國男星尊尼特普（Johnny Depp）的法國女星舊愛Vanessa Paradis與他們的女兒Lily-Rose Depp。
GD睇騷撞正「前度」
至於去年強勢重返樂壇的韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）亦出席同一時裝騷，他染了薄荷綠髮色赴會，型格十足。其前緋聞女友、女團BLACK PINK成員Jennie激罕同場，她以粉藍色披肩襯Bra Top晒出水蛇腰搶鏡。憑韓劇《還魂：光與影》及《Moving超異能族》上位的女星高允貞身穿黑白色套裝現身，散發高貴氣質。
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