Kendall玩透視 「瀛」戰時裝周

身為美國真人騷家族Kardashian成員的Kendall，於社交網分享她於巴黎時裝周為名牌行天橋的靚相，她以露肩低胸半透視晚裝示人，最特別之處是採用日本和服元素，包括腰後的結與裙尾。她留言向時裝設計師Daniel Roseberry致謝，形容是穿上了「夢想的晚裝」：「成個騷都令我嘆為觀止，多謝邀請我，我永遠唔會忘記。」與她分屬好友的Justin Bieber美國模特兒妻子Hailey也留言大讚：「等陣先，點解我會睇到喊？」