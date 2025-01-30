暢所欲玄：十二生肖開運招財法

今年乙巳立春在2月3日亥時（22:27）開始，我們可於當日通過以下方法增運招財。

鼠：紫微星高照，立春日穿紅衣，打掃家中正西文昌位，去除雜物枯葉，有利升職加薪。

牛：立春日穿紅衣，多與朋友聚會。已婚者可派發利是，寓意小財不出大財不入。

虎：福星加持，可往南方廟宇祈福求財運。

兔：立春日宜往東方走動，或到東方山區吸收九紫靈氣，提升頭腦靈活度，利於投資。

龍：今年飛龍在天，午時往東方走動可增運。

蛇：可攝太歲之外，宜往西方花圃購買4支富貴竹，以水種植於家中正西位。

馬：事業財運俱佳，可往香港南邊廟宇參拜。

羊：三合太歲，宜穿紅衣，與朋友聚會。

猴：六合太歲又逢破太歲，吉凶參半，財運尚可，午時可往港島東面山區吸收九紫旺氣。

雞：三合太歲，事業財運皆有利，可在家中正西位放置4支水種富貴竹，並於往西南方位走動，增強旺氣。

狗：換上紅色手機殼，午時往正東方吸收九紫旺氣，可提升財運。

豬：沖太歲，宜往正西方廟宇攝太歲祈求平安，並佩戴雞形飾物化解沖太歲的影響。

先知命局振鴻師傅 @上善功德堂