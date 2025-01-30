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傅嘉莉蛇年帶着愛
早前憑無綫劇集《反黑英雄》首奪台慶「最佳女配角」的傅嘉莉趁昨日大年初一，穿上中式旗袍，手執年花向粉絲拜年：「祝願在新的一年裏，帶着愛與希望，迎接每一個美好的瞬間！恭喜發財！」被網民大讚人比花嬌。而她又回顧在台慶當晚攞獎的片段，指得獎如做夢一樣，很想永遠停留在得獎一刻，還期望2025年一樣精彩。
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