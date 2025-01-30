內地女星唐嫣昨日在官網上載12格賀年圖，穿上深紅色低胸裙的她，輕露膊頭，高貴又性感，每張相都展示出其精緻五官及曲線身形，她向粉絲送上祝福：「願大家在新的一年裏福至心靈，奔赴紅火新征程。」憑內地劇《繁花》再度人氣反彈的她，粉絲期待今年再有新劇推出。