內地春節檔票房 火速破20億 肖戰新片出閘脫腳做梗頸四

內地不少賀歲片於昨日大年初一正式上映，由肖戰與莊達菲主演的《射鵰英雄傳：俠之大者》本身預售情況一枝獨秀，但竟在正式上映日失守，被動畫《哪吒之魔童鬧海》以及劉昊然、王寶強、周潤發主演的《唐探1900》超前。《哪》片以4.77億元人民幣（約5.13億港元）票房登首位，《唐》片收4.53億元人民幣（約4.87億港元）穩站第2位，《封神第二部：戰火西岐》收3.75億元人民幣（約4億港元）成第3位，至於《射》片則以2.55億元人民幣（約2.74億港元）票房排第4位。截至昨日下午4時半，內地春節檔票房已突破20億元人民幣（約21.51億港元），當中年初一單日票房逾17億元人民幣（約18.28億港元），成為歷年單日票房之冠。