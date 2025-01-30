內地春節檔票房 火速破20億 肖戰新片出閘脫腳做梗頸四
內地不少賀歲片於昨日大年初一正式上映，由肖戰與莊達菲主演的《射鵰英雄傳：俠之大者》本身預售情況一枝獨秀，但竟在正式上映日失守，被動畫《哪吒之魔童鬧海》以及劉昊然、王寶強、周潤發主演的《唐探1900》超前。《哪》片以4.77億元人民幣（約5.13億港元）票房登首位，《唐》片收4.53億元人民幣（約4.87億港元）穩站第2位，《封神第二部：戰火西岐》收3.75億元人民幣（約4億港元）成第3位，至於《射》片則以2.55億元人民幣（約2.74億港元）票房排第4位。截至昨日下午4時半，內地春節檔票房已突破20億元人民幣（約21.51億港元），當中年初一單日票房逾17億元人民幣（約18.28億港元），成為歷年單日票房之冠。
周潤發四出宣傳谷戲
蛇年賀歲片戰情如此激烈，宣傳當然不能怠慢，肖戰與導演徐克日前亮相路演跑宣傳，期間肖戰教小朋友打功夫，相當有愛。至於劉昊然、王寶強及周潤發日前四出為《唐》片宣傳，鬥心十足！周潤發更與劉昊然大玩估句子遊戲，劉昊然一收到「望、聞、問、切」這個「絕望配搭」即「亂嚟」，大講外星話，玩到周潤發一頭霧水，不過全場笑聲不斷，氣氛十足！
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