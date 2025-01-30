上堂學換片沖涼 蕭正楠預祝大頭B 「出」入平安

準爸爸蕭正楠人逢喜事精神爽，近排除了勤力工作搵奶粉錢外，又忙住照顧太太黃翠如，不過他十分享受，表示已上堂學湊B，正考慮稍後搞儀式公布BB性別，又透露醫生指BB頭較大，剖腹生產會比較安全。

藝人蕭正楠、馬國明、陳曉華及馮盈盈等前晚參與無綫節目《喜迎金蛇慶豐年》，與市民倒數迎蛇年，蕭正楠與一大班小朋友合照，流露一臉慈父相。談到新年願望，他笑謂：「想『出』入平安，BB出嚟平安之餘，梗係想佢快高長大。」他指稍後或會搞儀式公布BB性別，又笑指老婆下了「禁門令」，每當完成工作便要立即趕回家。他透露已聘請陪月，兩夫婦會趁機取經：「遲啲都會自己湊，已經上咗堂學換片同沖涼。（開刀定順產？）要睇定啲，醫生話BB個頭比較大，如果開刀可能會安全啲。」

陳曉華催旺桃花運 同場的陳曉華與馮盈盈一起受訪，提到曉華的緋聞男友朱敏瀚早前到花市買了大棵桃花，笑問她有否收到？她即指桃花要自己買，已買了小桃花催人緣，又透露正跟老師學唱歌，望蛇年殺出多條血路。馮盈盈則希望蛇年多作新嘗試，透露正籌劃教育生意，又表示玄學師指肖狗的她今年桃花運不錯，令她開心不已。

至於馬國明就趁機力推老婆湯洛雯主演的無綫劇集《富貴千團》很適合新年收看，提到靚湯在劇中與黃子恆有激情戲，他打趣指不會刻意觀看，但不會阻止老婆拍咀戲。對於老婆指近來未有人找她拍劇，他認為可能是監製覺得未有適合角色：「有工作佢無任歡迎，大家唔好以為佢真係退咗休。」