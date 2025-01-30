中娛星動：容祖兒壓軸演出 王菲春晚開金口 收視登頂

兩大天后王菲及容祖兒前晚助陣央視春晚舞台，分量十足，其中王菲更是暌違7年再度現身，令觀眾驚喜萬分，其表演毫無懸念成全晚最高收視的環節，跟王菲相關的妝容及手勢同樣登上熱搜，人氣一時無兩！

央視春晚每年的表演嘉賓均陣容鼎盛，備受全城期待，前晚以樂壇天后王菲的亮相最為驚艷，今次是她第5度登春晚，之前4次分別是1998年、2010年、2012年及2018年，如今相隔7年再踏春晚舞台掀起全晚高潮。她以一襲白色晚裝現身，氣質出眾，獻唱為蛇年春晚特別打造的單曲《世界贈予我的》，寓意「攬世間溫柔，以深情回敬，感恩歲月賜予，每一刻都值得細細珍藏」，她更唱到熱淚盈眶，令人動容，網民大讚是天籟之聲。王菲的表演以34.86%稱霸，成全晚收視最高的環節。除了靚聲獲好評，王菲向來是潮人指標，她前晚的妝扮及配飾均成網民熱話，「髮際線腮紅」登上熱搜，「蝦片耳環」也引起廣泛討論，而王菲唱到最後一句「願他都安心」時雙手合十更被網民捧為神圖，網友笑言轉發這個王菲，新年會行運。

至於另一天后容祖兒則與台灣歌手楊宗緯、內地歌手郁可唯及澳門歌手羅嘉豪，各地跨界同台合唱《如意》一曲，不但是凌晨正式踏入大年初一前的最後一個壓軸演出項目，祖兒更以身後的電視機，播放她過往7次登春晚舞台的畫面，寓意帶着過往的祝福8度亮相春晚，意義重大。

陳偉霆拉隊跳唱打頭陣 另外，前晚表演嘉賓星光熠熠，由第8次登春晚的陳偉霆為節目打頭陣，他帶領張藝興、蘇有朋載歌載舞，氣氛熱鬧。至於3位「大灣仔」周柏豪、張智霖及陳小春在正式演出時聯同薛凱琪及汪明荃等合唱《灣區樂好》，當中薛凱琪化身一代歌女又跳又唱，甚有韻味。