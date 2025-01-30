籌備荷里活新作 人人「撈」起 甄子丹拉線來港取景 打旺電影業

「宇宙最強」甄子丹蛇年獻瑞，特別為《東方日報》讀者炮製「金箔鮑魚萬彩撈起」，祝大家蛇年大旺，風生水起！子丹將舉家到英國與兒子會合慶新春，之後便投入籌備荷里活電影《殺神John Wick 4》角色外傳電影，並計劃游說大隊來港取景，望香港電影同業生機處處，邁向國際！

一如往常的農曆新年，甄子丹最緊要一家團圓，由於兒子甄濟嘉（James）正於英國升學，故子丹完成工作後便舉家到當地，團聚度新歲。問子丹家中有甚麼傳統習俗？他笑說：「我哋好隨意，重點當然係一家人一齊食飯，呢啲家家戶戶都係咁，其他就好睇我哋一家人喺邊度，如果出咗去度假，就唔會話有乜嘢特別要做，喺香港嘅話，都係同親戚朋友拜年。（預咗幾多位數字利是？）呢啲交畀太太啦，總之最緊要人人開心！」

中國賀年食品種類繁多，英雄都難過「美食」關，子丹笑言對蘿蔔糕、年糕及賀年粉麵都「不可抗力」，惟有計住卡路里：「如果今日食多咗，第日就減少啲囉。（會唔會瘋狂做運動找數？）又唔會，因為我自小習武，經常做好多運動、體力輸出，所以我只要普通咁做吓運動就OK。」

子丹手上有不少工作計劃，新春後應該會先着手搞荷里活電影《殺神John Wick 4》盲人殺手「Caine」角色外傳電影，今次將會身兼導演的他，直言會游說劇組來港取景：「農曆新年之後會同電影公司開會，我希望佢哋其中一部分會喺香港取景，除咗可以推廣香港之外，仲可以令到香港電影從業員有更多機會，到時亦會叫香港演員嚟試鏡，希望造就本地演員打入國際市場嘅機會。」除了忙於自己的工作，子丹依然心繫香港影業，果然是「宇宙最強」！

有壓力更有動力 肖兔的子丹，蛇年要「慎防壓力」，即將自導自演新作，一聽都知壓力大，但他認為壓力等於動力，所以從來不覺得是負擔：「壓力其實一定要有，我成日都講，人需要壓力先可以不斷進步，去追求更高嘅目標，放鬆咗可能做嘢會Hea咗，所以我鍾意壓力，尤其做緊我最喜歡嘅電影，就更加覺得唔係一個負擔，雖然都會失眠，但主要係我不斷去諗點樣可以做得更好，令啲角色更精彩，所以都辛苦我太太，要幫我諗屋企嘢。」

另外，子丹前晚為央視春晚任表演嘉賓，穿上紅色唐服的他率領數十名表演者於《筆走龍蛇》環節亮相，甫出場即齊齊耍太極，氣勢十足！除了打功夫，子丹亦有獻聲，贏得現場觀眾掌聲不斷，不少網民更大讚子丹歌喉不俗，打得又唱得！