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Enako送祝福 荷包脹卜卜
日本Cosplay女神Enako近年憑火辣身材與百變形象人氣高企，即使面對大班後起之秀，依然穩佔寫真界一姐之位。
Enako吸金力強勁，肯捱肯露，連續3年收入逾億日圓。踏入蛇年，她亦應節為雜誌拍攝賀年寫真，化身可愛蛇女，祝福粉絲蛇年繼續行大運，似足其荷包繼續腫脹。
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