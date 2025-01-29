前後腳亮相時裝周 Jisoo情人節出處女碟 向Jennie宣戰

韓團BLACK PINK成員Jisoo宣布加入戰團，將於情人節當天推出處女大碟撼隊友，事業當旺的她，近日與Jennie輪流現身巴黎時裝周為新碟預熱。一眾韓星亦不約而同穿上韓服跟粉絲拜年！

韓國勁爆女團BLACK PINK合體回歸前，成員們各自爭取時間發售Solo碟。Rose率先於去年12月推出首張個人大碟《rosie》；Lisa與Jennie則分別將於2月28日及3月7日發布個人專輯《ALTER EGO》及《RUBY》。至於Jisoo前日亦突然宣布將於2月14日情人節當天發行出道逾8年的首張迷你專輯《AMORTAGE》，力撼隊友，這亦是她前年3月發表處女單曲《FLOWER》後，相隔兩年的新曲。

Jisoo昨日以一身全黑型格打扮現身巴黎時裝周，配以別具古典韻味的髮型，散發時尚魅力。現時社交網擁有多達7,974萬粉絲追隨的她，亦善用強勁的社交媒體影響力，上載時裝周靚相，為品牌帶來驚人宣傳效應。同日Jennie亦有分享深夜在巴黎街頭的新照，預告將接棒亮相時裝周，她又公開與美國男歌手Dominic Fike合作的新歌《Love Hangover》試聽版，為該曲於周五的正式推出造勢。

身穿韓服賀新歲 此外，韓國人向來重視農曆新年，按照傳統會身穿韓服跟家人拜年。BLACK PINK今年便拍攝了韓服短片，齊齊化身古典美人，向粉絲送上祝福。天團防彈少年團（BTS）已退伍的兩名成員Jin與J-Hope也穿上韓服亮相，而人氣男團CRAVITY、曾來港開騷的女團STAYC，以及將於4月強勢襲港的男團BOYNEXTDOOR，也特地換上韓服拍片，祝粉絲新春快樂。