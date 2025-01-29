暢所欲玄：行大運及開工吉日

不少人都喜愛於大年初一「行大運」，討個好意頭，只要大年初一配合當天吉時外出，出門後先向吉利方向走一圈，就可繼續按照原定的行程，不必全天也跟着該方向而行。1月29日（農曆正月初一）的吉時為卯時（上午5時至7時）、巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）。年初一行大運是迎接新一年開始，踏出家門後，應先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。蛇年年初一有利方向為東南方（喜神）及東北方（貴神），可迎喜添福。

關於開工吉日，傳統上，新春假期結束後，恢復辦公，如公司選擇的開工吉日剛好與自己生肖相沖，則可選擇一個和自己不相沖的吉日吉時，在家啟動電腦處理和工作相關的電郵文件，又或打電話給客戶或上司談談有關工作的事，也等同吉日開工，同樣有助催旺工作運。

首選：2月6日（農曆正月初九）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖鼠

次選：2月7日（農曆正月初十）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖牛；2月9日（農曆正月十二）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖兔。

堪輿學家麥玲玲師傅