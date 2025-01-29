娛樂

是日通勝

農曆正月初一
乙巳年 丁丑月 戊戌日
宜： 祭祀、齋醮、納財
忌：嫁娶、開市、入宅
幸運方向：坐東南向西北
幸運數字：3
幸運顏色：白色
吉時：
凌晨1時至3時
上午5時至7時
中午11時至1時
凶時：
下午1時至3時
晚上7時至9時
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