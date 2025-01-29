三代同堂溫馨迎新歲 鍾嘉欣家有「寵妻狂」 樂做賢內助

鍾嘉欣現時於加拿大定居，有工作才會回港，去年聖誕完成工作後又匆忙「回加」，農曆新年她會與父母、老爺奶奶三代同堂食團年飯，更視為頭等大事，嘉欣表示：「雖然我喺外國出世長大，但我好傳統好重視新年，都想小朋友有呢種想法，小朋友都算聽教，係活躍啲，日日都會試探你底線。」加拿大過年習俗跟香港差不多，團年飯會有魚、盆菜、蘿蔔糕和年糕，嘉欣自認廚藝僅屬合格：「只係OK，唔係好好又唔太差，整蘿蔔糕都可以，不過多數媽咪同阿姑會整。（老公對你廚藝有冇評價？）對我任何嘢都冇要求，佢係唔使我煮飯做家務，唔使我服侍，只想我開心。」談到她找到寵妻老公，十分幸福，她笑言：「係咪應該呢？上天賜畀男人本能就係愛妻，如果男人好愛一個女人，就會保護佢，女人感受到愛，就會願意付出，就會煮飯、生B、湊仔。」她又認為家庭中男人及女人各有角色，她只想做好女人在家的角色。