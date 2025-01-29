三代同堂溫馨迎新歲 鍾嘉欣家有「寵妻狂」 樂做賢內助
藝人鍾嘉欣找到幸福鑰匙，與脊醫老公婚後誕下3名子女，生活幸福美滿，農曆新年她會依足傳統，三代同堂共聚一番，更大爆老公寵妻，從不要求她服侍，只要她開心就得，甜蜜爆燈！
鍾嘉欣現時於加拿大定居，有工作才會回港，去年聖誕完成工作後又匆忙「回加」，農曆新年她會與父母、老爺奶奶三代同堂食團年飯，更視為頭等大事，嘉欣表示：「雖然我喺外國出世長大，但我好傳統好重視新年，都想小朋友有呢種想法，小朋友都算聽教，係活躍啲，日日都會試探你底線。」加拿大過年習俗跟香港差不多，團年飯會有魚、盆菜、蘿蔔糕和年糕，嘉欣自認廚藝僅屬合格：「只係OK，唔係好好又唔太差，整蘿蔔糕都可以，不過多數媽咪同阿姑會整。（老公對你廚藝有冇評價？）對我任何嘢都冇要求，佢係唔使我煮飯做家務，唔使我服侍，只想我開心。」談到她找到寵妻老公，十分幸福，她笑言：「係咪應該呢？上天賜畀男人本能就係愛妻，如果男人好愛一個女人，就會保護佢，女人感受到愛，就會願意付出，就會煮飯、生B、湊仔。」她又認為家庭中男人及女人各有角色，她只想做好女人在家的角色。
嘉欣的大女和二仔相差兩歲，細女就相隔4年後才出世，打破了兩年一個的計劃，嘉欣表示：「我係好想兩年生一個，不過生完兩個湊得好辛苦，等等吓就過咗4年先生。（計劃生第4胎？）唔會啦！若果我後生5年就會，陪伴仔女時間愈少，呢樣係最唔想見到。」嘉欣笑言最拿手湊BB，希望將來做婆婆幫忙湊孫。
支持仔女入行
嘉欣不時在社交網分享生活照，網民大讚子女遺傳了她的優良基因，封其大女為「小嘉欣」，二仔就似足韓國Oppa，嘉欣表示沒有留意網民評論，若子女想入行會十分支持，透露兩名愛女都適合入行，特別是招人寵愛的細女：「細女好開心，成日笑口常開，好運自然來就係佢。」但就指兒子不似藝人，不喜歡鏡頭，比較鍾意安靜做設計。
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