內地頂流女星楊冪昨日在社交網上載一輯賀年照片，相中她身穿斜膊紅裙向粉絲恭賀新禧，並留言：「向新年借一抹紅，令所有的喜，都染上眉梢。」

而在昨晚的蛇年春晚節目中，她偕唐嫣、胡歌擔任開場表演嘉賓，可見地位超然，其他參演紅星還有楊紫、劉詩詩、陳偉霆、朱一龍、蘇有朋及許凱等，星光熠熠。