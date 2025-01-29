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龍門陣
楊冪紅到上眉梢
楊冪為粉絲送上福利，實行與眾同樂。
內地頂流女星楊冪昨日在社交網上載一輯賀年照片，相中她身穿斜膊紅裙向粉絲恭賀新禧，並留言：「向新年借一抹紅，令所有的喜，都染上眉梢。」
而在昨晚的蛇年春晚節目中，她偕唐嫣、胡歌擔任開場表演嘉賓，可見地位超然，其他參演紅星還有楊紫、劉詩詩、陳偉霆、朱一龍、蘇有朋及許凱等，星光熠熠。
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