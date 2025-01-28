廣告商斷水喉 開記者會撲火 中居被爆跨台「選妃」 電視台社長辭職

日本前組合SMAP隊長中居正廣，因捲入性侵醜聞上周宣布引退，但未能為富士電視台「性接待」風波滅火。昨日富士再辦記者會補鑊，宣布董事長及社長引咎辭職。

富士電視台曾於本月17日為疑利用女主播「性接待」醜聞召開記者會，但因限制多多而惹來劣評，更引發廣告商杯葛。昨日富士再辦記者會補鑊，逾400傳媒到場，富士媒體控股執行董事長嘉納修治及富士電視台社長港浩一宣布引咎辭職，當中社長一職由曾監製國民動畫《櫻桃小丸子》的清水賢治接任。而在傳媒提問環節上，港浩一坦言對中居感到憤怒。

記者會舉行前，當地報章再爆料，稱有非富士的女主播亦捲入「性接待」風波。據知前年5月，涉及中居風波的富士男製作人曾替中居及另一男藝人設飯局，邀請其他電視台的女主播出席，他安排眾女逐一入房向中居自我介紹，過程猶如「選妃」，席間更有男藝人露骨表示「好想做愛」，又對身邊女性上下其手。女主播深知不妙，藉詞有工作在身提早離開。

織田新片恐遭殃 現時富士已遭逾75間贊助商抽起廣告抵制，前日播出的《櫻桃小丸子》便出現零贊助畫面，連主角「小丸子」亦O嘴。當地不少機構亦拒絕借出場地供富士作品拍攝，除多套熱播中的日劇受影響外，男星織田裕二與富士電視台的代表作《跳躍大搜查線》，早前宣布相隔16年開拍新作電影版，預定明年上映，影迷擔心電影受波及而拍不成，甚至胎死腹中！而影帝菅田將暉亦傳拒再亮相富士電視台的作品。