李連杰吳京聚餐引熱話

61歲武打巨星李連杰於2013年被診斷患有甲狀腺亢進，因健康問題逐步減產，近日網上流出他與男星吳京、恩師吳彬、導演袁和平等的聚餐合影，網友瘋狂猜測他是否復出，有網友留言：「如果兩個打起來，誰勝」、「吳京拍動作戲有先天條件，人脈太好」、「都老了」、「要搞票大的嗎？」