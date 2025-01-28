娛樂

陳喬恩出手遮春光
台灣女星陳喬恩婚後不時於社交網放閃，近日她則分享開工照，見她身穿粉色超低胸禮服，期間不時以手遮胸前春光，但仍難掩深長事業線，加上白滑鎖骨，相當吸睛。之後她在限時動態上分享新髮型，冧爆留言：「老公幫我剪的劉海。」
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