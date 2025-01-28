陳嘉慧花市吸人氣 期待復出

無綫力捧小花陳嘉慧嫁作人妻並誕女後，近日宣布全面復出，可惜遲遲未有新工作。日前她穿上粉紅色中式褸到維園花市吸人氣，買了寓意富貴的年花求蛇年好運，早日有工開，期間不停有街坊上前集郵，可見她依然有觀眾緣！

已近兩年沒有幕前新工作的她，對於被誤會做少奶奶而減產，她接受訪問時表示：「我今年28歲，仲咁後生，梗係要出嚟工作，唔可以同時代脫節。」她指已向公司反映可隨時開工，可惜只被叫等安排，而她為免浪費時間，除了照顧女兒外，又幫家人及老公處理生意業務，並趁空檔減肥，她放閃說：「我係太幸福所以肥，老公成日引誘我，凌晨仲問我食唔食快餐，我就嚟鬧佢㗎喇！」

想同佘詩曼合作 問到婚後可會揀劇拍？她覺得作為演員要配合劇情，就算拍親熱戲也非一刀切，至於最想合作的前輩，她表示想跟佘詩曼、楊茜堯及宣萱等結緣：「因為冇合作過，佢哋係神級前輩，可以合作嘅機會唔多，好想跟佢哋學嘢，仲想拍綜藝節目，至於角色，想試吓做打女，之前有齣劇係打，我打到上癮。」