談「情」眼濕濕 不敢強求 陳慧嫻跳到口乾 肥仔獻殷勤

歌手陳慧嫻在紅館舉行紀念入行40周年演唱會，頭場曾發生小意外跌倒，幸未有影響之後的演出。她在台上罕有剖白內心世界，坦言有歌迷陪伴已足夠，不強求但亦不抗拒Mr.Right的出現。

合共6場的《The Fabulous 40 陳慧嫻演唱會》前晚舉行第5場演出，早前邀請慧嫻拍MV的男團ERROR擔任是晚表演嘉賓。慧嫻與4子跳唱《跳舞街》後表示口乾，肥仔立即衝到台邊為她拿水樽，非常貼心。慧嫻笑指當初獲ERRROR邀請拍MV時，她十分驚訝：「點解佢哋會識我呢個姐姐？好多謝佢哋畀我加入年輕人嘅隊伍。」4子即賣口乖讚她謙虛，笑指向來喜歡跟靚姐姐合作，稱慧嫻是MV女主角而非客串，又透露原先希望新歌《野舞士》能跟《跳舞街》Crossover，但因版權問題而告吹。

踩裙跌倒留陰影 慧嫻騷後受訪，指完成演出後會在家補眠、養聲及封利是，並透露預備了6位數封開工利是慰勞工作人員。談到頭場跌倒台上，她解釋因踩到裙的內襯所致，幸跌低時採取動作卸力，故只是膝頭瘀了，事後設計師立即為該歌衫加上手抽，方便她抽起裙子安全地走路，但她坦言演出時難免有陰影。

提到演唱會上播出她的剖白片段，談及感情事時感觸落淚，問到會否想找個男友？她表示不需要：「有歌迷陪伴已經足夠，依家呢個年紀唔強求，不過若果突然有個人出現，相處又舒服都唔會抗拒。」