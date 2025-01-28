夫妻檔搵銀 單文柔樂意再生B 叫展鵬努力

視帝陳展鵬與太太單文柔結婚多年，恩愛如昔，近日更夫妻檔拍廣告，齊齊搵真銀，期間太太每換一套衫，展鵬都必定讚美一番。因水腫被指懷有第二胎的單文柔大呼尷尬，不過亦相當歡迎添新成員，還向展鵬甜笑說：「睇你努力喇！」

無綫藝人陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）結婚逾6年，育有愛女「小豬比」，一家3口幸福滿瀉。展鵬事業、家庭兩得意，除了劇接劇之外，更獲邀和太太「夫妻檔」上陣，拍攝全新一輯廣告，可謂寓工作於拍拖。

拍攝當日，兩夫妻換上3款不同造型，「愛妻號」展鵬每次見到Phoebe換上新裝時，都讚嘆：「真係幾靚喎」、「幾Sharp喎」等，Phoebe立即撒嬌：「你識唔識讚人呀？我唔要幾，要講好靚！」他們在現場瘋狂放閃，令在場的工作人員猝不及防被餵得一口「狗糧」。展鵬更特別準備相機，在太太單獨拍攝時，乘機拍下花絮留念。工作了一整日的兩夫妻甚是享受，又「萬歲」慰勞一眾工作人員，相當識做。

水腫飄孕味 Phoebe拍攝時身材弗爆，以最佳狀態示人，原來背後下了不少苦功，她表示：「知道要拍廣告相，我哋真係好努力提早準備。之前我一直好容易水腫，成日被網民影到我，然後估我係咪有咗第2個小朋友，真係好尷尬！」問到會否真的打算再添一個小朋友？她對住老公甜笑說：「睇你努力喇！」而展鵬表示一切交由上天決定，他們絕對歡迎及期待新成員的加入。