陳瀅變裝玩宮廷Look

無綫小花陳瀅不時透過社交網分享生活點滴，日前晒出兩款氣質出眾的性感靚相，相中的她身穿歐美宮廷服，放下長秀髮，精緻五官及甜美笑容更是勾走粉絲魂魄。另一張相則見她身穿紗裙大騷香肩鎖骨，心口一朵大玫瑰令她望落如公主般，優雅得來又略帶性感。