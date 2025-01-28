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陳瀅變裝玩宮廷Look
陳瀅穿上歐美宮廷服大騷香肩。
無綫小花陳瀅不時透過社交網分享生活點滴，日前晒出兩款氣質出眾的性感靚相，相中的她身穿歐美宮廷服，放下長秀髮，精緻五官及甜美笑容更是勾走粉絲魂魄。另一張相則見她身穿紗裙大騷香肩鎖骨，心口一朵大玫瑰令她望落如公主般，優雅得來又略帶性感。
陳瀅不時性感示人。
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