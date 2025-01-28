新劇未播先輸 劉詩詩遭楊紫截擊 難重奪江山

內地花旦劉詩詩近年與台灣藝人吳奇隆屢傳婚變，本欲借新劇重拾女神寶座，卻撞正最近氣勢如虹的後起之秀楊紫同期出劇，結果聲勢與話題度均被搶去。至於跟劉詩詩同為「85後花旦」的劉亦菲，人氣亦不敵小花虞書欣，果然後浪推前浪！

內地劇被一班90後崛起的女星攻陷，之前的當紅花旦不得不嚴陣以待。最近有內地著名媒體選出「最強85後花旦」排行榜，以演技、外形來評分，結果由主演劇集《玫瑰的故事》爆紅的劉亦菲穩奪冠軍，更獲讚「無可爭議的第一」，而亞、季軍分別是楊冪與倪妮，前年憑《一念關山》復出公仔箱的劉詩詩排第7名，可見離婚傳聞未有影響她在劇迷心目中的仙氣形象。

劉詩詩近年被人談論得最多的是與老公吳奇隆的婚姻狀況，她懶理是非，專心重投演藝事業，主演的新劇《掌心》成為熱話，更鐵定於下月5日播映。本來各方面對該劇評價非常高，認為以懸疑古裝劇做賣點，看好其成為爆款劇，正當劉詩詩有望重拾陸劇女神寶座之際，卻突然殺出因劇集《國色芳華》風頭正盛的「90後花旦」楊紫，其新作《青簪行》安排於下月3日播出，正好與劉詩詩正面交鋒，搶盡熱度！

虞書欣撼贏劉亦菲 由於楊紫已是頂流女星，又有《國》劇加持，令其新作佔盡優勢，再來該劇是影視平台大型製作，導演是曾拍攝爆款劇《三生三世十里桃花》的林玉芬，連服裝都由金牌服裝指導奚仲文負責，台前幕後陣容相當強勁。反觀劉詩詩的《掌》劇聲勢明顯比《青》劇差，她對上一部劇作已是2023年的《一念關山》，另一部重頭作《狐妖小紅娘竹業篇》則因前作、楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》反應太差，令劉詩詩的《狐》劇改名為《淮水竹亭》都未能推出，叫座力下滑不少。如今《掌》劇男主角為竇驍，演員番位及話題度都明顯輸一大截，難怪與楊紫的《青》劇激鬥，內地媒體直指後者「穩贏不輸」！

楊紫風頭蓋過劉詩詩，而向來話題多多的另一位「95後小花」虞書欣，流量度極高，她在著名影視平台舉辦的「十大人氣女性角色」排行榜，憑劇集《永夜星河》的「凌妙妙」勇奪第一位，竟撼贏勁敵劉亦菲《玫瑰的故事》的「黃亦玫」，賽果令網民大跌眼鏡，亦足見90年後出生的花旦又打勝仗，銳不可當！

楊紫