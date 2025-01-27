叫張敬軒做張大彬 圭賢港騷同「老婆」約會

韓團Super Junior（SJ）成員圭賢前晚在港開騷，與擔任嘉賓的張敬軒合唱韓文歌，還為軒仔改了韓文名「張大彬」。他又晒廣東話甜嗌粉絲「老婆」，獲大家提早慶生。

圭賢前晚在亞洲國際博覽館開騷，一連唱出《Restart》及《Together》兩首歌後，笑指星期六應該是大家約會的日子，故笑說：「今晚大家就當我是男朋友吧！」又即場學廣東話嗌粉絲「老婆」，惹來全場尖叫。他自言一直想嘗試出廣東歌，但因實在太難學而放棄。

主辦方事前已宣布張敬軒會擔任表演嘉賓，當圭賢唱出《A Million Pieces》時，軒仔登場與他用韓文合唱，令粉絲十分驚喜。軒仔自爆是SJ的粉絲，特別欣賞圭賢的聲音，又搞笑地叫圭賢幫自己改一個像巨星的韓文名，圭賢說：「通常靚仔都有個『彬』，例如玄彬。」隨即為軒仔改了「張彬」作名字，軒仔說：「我想有巨大的意思。」圭賢便建議他叫「張大彬」，認真爆笑。圭賢去年曾翻唱軒仔的《隱形遊樂場》，兩人前晚亦有一同演唱此曲。

圭賢演出期間走落台繞場一周，而粉絲在Encore環節特地唱生日歌為下月3日37歲生日的他預祝。他之後送上《你，好不好》、《想見你想見你想見你》及《那些年》等中文歌，並透露SJ將於今年或明年來港舉行演唱會。

東海銀赫高雄開騷遇地震 另一邊廂，SJ成員東海及銀赫組成的小分隊「SJ-D&E」，同日在台灣高雄巨蛋開騷期間遇上地震，場內粉絲因收到地震警報而大喊「地震」，令二人大吃一驚，東海說：「見你們很激動，還以為是我裏面沒穿！」銀赫則說：「我也一度懷疑是不是你穿錯衣服！」至於同門師弟組合SHINee成員珉豪同晚亦在高雄流行音樂中心開騷，中途有粉絲驚呼：「地震，好大！」但他沒察覺，繼續演唱。