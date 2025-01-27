陳松伶放聲氣想拍港劇

藝人陳松伶昨午假伊利沙伯體育館舉行慈善演唱會，她表示已多年沒有在港開騷，十分想念香港觀眾，又指老公張鐸有特地來捧場。提到55歲生日，她表示願望是身體健康，可以瘦少少，又預告今年有計劃在港開騷。至於可會回港拍劇？她即嘟嘴投訴說：「佢哋都唔搵我。（無綫搵就應承？）梗係得啦，可以返娘家都開心。」