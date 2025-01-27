1月27日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月27日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳松伶放聲氣想拍港劇
藝人陳松伶昨午假伊利沙伯體育館舉行慈善演唱會，她表示已多年沒有在港開騷，十分想念香港觀眾，又指老公張鐸有特地來捧場。提到55歲生日，她表示願望是身體健康，可以瘦少少，又預告今年有計劃在港開騷。至於可會回港拍劇？她即嘟嘴投訴說：「佢哋都唔搵我。（無綫搵就應承？）梗係得啦，可以返娘家都開心。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250127-0127_00282_055/陳松伶放聲氣想拍港劇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc