拍戲非為攞獎 林夏薇恨演臥底 親點拍檔

視后林夏薇於劇集《黑色月光》中有不錯表現，但日前於台慶頒獎禮上，敗給《企業強人》的龔嘉欣，未能再度封后。事後引起外界熱議，但薇薇相當有大將之風，近日與兩位視帝譚俊彥及陳山聰到訪馬來西亞宣傳，期間大方回應：「冇失望，每位女主角都付出咗好多努力，拍戲亦唔係為咗攞獎，獲得觀眾認同，我已經好滿足！」

望與譚俊彥陳山聰開劇 今次「3人組」現身當地一個商場，向粉絲拜早年，吸引大批粉絲現身捧場，場面墟冚。他們透露傾談間才發覺從未試過3人同台演出，故期望不久的將來能有機會「結劇緣」，薇薇更坦言想挑戰臥底角色。

活動上，3人除了與觀眾大玩遊戲外，又各自獻唱娛賓，山聰演繹了好兄弟林峯的首本名曲《愛在記憶中找你》，並透露下月將舉行個人音樂會，希望馬來西亞亦有機會辦一場。譚俊彥演唱劇集《換命真相》插曲《只因深愛你》時，索性走到觀眾區深情獻唱，更大派福利，與粉絲握手及合照，搞到全場起哄，他打趣說：「唔理喇，我當依家係自己演唱會喇！」