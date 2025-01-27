傅嘉莉狀態Fit 性感招財

黃子恆、傅嘉莉和泰臣三人於劇集屬於另一個組織Smart CAP投資學院，傅嘉莉將會火辣演出，劇中她所有的衣服都非常貼身，裙子亦會好短，她飾演的角色主要利用性感尤物的形象吸引麻甩佬參與投資學院，監製指當時她的狀態甚fit，問傅嘉莉有沒有刻意為此操練？監製就笑言：「佢本身就唔太食嘢。」