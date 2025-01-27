1月27日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月27日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
傅嘉莉狀態Fit 性感招財
傅嘉莉（左起）、黃子恆和泰臣合組投資學院，一睇就知唔係好人。
黃子恆、傅嘉莉和泰臣三人於劇集屬於另一個組織Smart CAP投資學院，傅嘉莉將會火辣演出，劇中她所有的衣服都非常貼身，裙子亦會好短，她飾演的角色主要利用性感尤物的形象吸引麻甩佬參與投資學院，監製指當時她的狀態甚fit，問傅嘉莉有沒有刻意為此操練？監製就笑言：「佢本身就唔太食嘢。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250127-0127_00282_037/傅嘉莉狀態Fit--性感招財
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc