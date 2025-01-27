獨家專訪：年廿八幫愛犬洗白白 黃嘉雯抱B拜年 出「手」𢭃利是

正所謂年廿八洗邋遢，藝人黃嘉雯就為愛犬沖涼扮靚迎新歲，做好準備出門拜年𢭃利是。去年升呢老闆娘的她原來自小已有生意頭腦，中學時曾在年宵市集幫人影相，以低成本賺錢過肥年。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）最近榮升寵物店老闆娘，她趁農曆新年前夕帶愛犬Doxy到店舖洗白白及換上中式靚衫送龍迎蛇。Carmaney經常帶Doxy出街及參加朋友聚會，每次也會先為狗狗扮靚，農曆新年當然不例外，她表示：「新年預咗會帶佢出去𢭃利是，我發現原來帶隻狗出去真係得，好多人都會派利是畀佢。」她指Doxy去年誕下一對仔女，其中一隻狗BB更懂得做恭喜手勢，非常醒目，相信可為她增添利是進帳。

自小有生意頭腦 除了帶愛犬跟朋友拜年外，Carmaney透露每逢農曆新年也會回鄉探親，跟親友吃團年飯、打麻雀、唱K及按摩，相當熱鬧。講到最難忘的新年，Carmaney回憶中學時想過開年宵攤檔，可惜苦無資金，最後想出絕世好橋：「我哋自製賀年道具，帶埋部即影即有相機，去年宵市集幫人影相，20蚊一張相，好多人影，真係賺到錢㗎！」

回顧龍年，Carmaney指去年過得開心充實，做到工作與生活平衡：「我做咗好多司儀工作，又有機會拍劇同拍旅遊節目，做嘢加埋私人去玩，我上年飛咗15次，去咗好多唔同地方，有好多地方仲係第一次去，例如中東同越南，最開心係有段時間一個人旅行，而且我仲開咗間寵物一站式服務店，可以為我鍾意嘅狗狗服務。」至於來年，她期望在演戲方面有更多挑戰，店舖愈做愈好。