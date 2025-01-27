搵蔡卓妍過橋 乘機親近 容祖兒冧朱栢康 夾住影相讚靚仔

前晚男、女主角張繼聰（阿聰）與蔡卓妍（阿Sa）偕同片演員朱栢康（朱康）及吳家忻（Kayan9896）等為賀歲片《祥賭必贏》一日內到各大戲院連做8場謝票，容祖兒突然出現，以為她捧好姊妹阿Sa場，但真相是她愛上朱康，一見男神就大叫靚仔，和阿Sa夾住「男神」影合照時，祖兒更擺出「開心到飛起」的甫士，表現進擊。

在戲院內，有份客串新片的阿聰太太謝安琪自爆瘀事，指其擺放多時的新鞋老化甩底，並大搞爛Gag說：「我對鞋甩底，但我個人係冇甩底，新一年係要有呢種拼勁。」到朱康謝票時，阿Sa和祖兒又「嚟料」，兩人分別在台前及觀眾席大叫「朱栢康好靚仔」，更見祖兒用手機狂影偶像，令朱康面露尷尬之色。

阿Sa張繼聰合組「Louisa」

阿聰及阿Sa受訪時宣布組成「最強CP」，組合名「Louisa」是兩人英文名「結合」而成，問到可會一齊出歌？他搞笑說：「冇嘢做㗎，係空殼公司。」阿聰對票房好有信心，但談及高海寧指其主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》逾8千萬票房就着泳衣派福利，而古天樂則謂如《臨時決鬥》有1億就派胡子彤穿T-back娛賓，問阿Sa可會着泳衣拉高票房？她即縮沙：「我怕趕客，不如有5千萬票房，我就飛吻，寫真集我都有着過泳衣啦，着泳衣去戲院凍鬼死。」阿聰就大方謂：「如果我哋有5千萬（票房），胡子彤就可以着T-back出嚟，如果我哋新片票房1億，高海寧就可以自由發揮。（你哋有咩貢獻？）如果過億票房，我哋會搞個盛大派對公布，或者有5、6、7、8千萬票房，派朱康做人體彩繪。」當阿Sa聞阿聰「卸」給其他人時，就有樣學樣謂：「交畀Kayan着泳衣。」朱康對於阿聰的「好帶挈」就揚言不會就範，反拖對方落水：「佢着咩我着咩，呢啲咪兄弟囉。」Kayan9896最大方：「着泳衣派福利絕對冇問題。」