撞正罷工慘變倉底貨 高允貞醫療劇「解凍」 力挽事業運

韓國女神高允貞擔正的醫療劇，去年因撞正醫療界罷工而被迫抽起，她亦因此沉寂了一年，幸而劇集冰封一年後終可重見天日，落實將於4月播出，令她有望憑此劇人氣再攀升！

韓星高允貞自前年起接連主演《還魂：光與影》及《Moving超異能族》兩部人氣劇後形勢大好，而她擔正的醫療劇《總有一天會機智的實習醫生生活》原定去年5月接捧金秀賢熱播劇《淚之女王》播出，怎料遇上當地醫療界大罷工，民眾對醫生觀感負面、群情洶湧，不少網民揚言罷睇醫療劇，電視台不堪壓力，臨時抽起《總》劇，慘變倉底貨。

原本人氣高企的高允貞，亦因此未能保持事業運的升勢，過去逾一年沒有主演劇面世，期間僅以客串性質閃現《Sweet Home 2》、《死期將至》及《照明商店》3部劇。事隔一年，《總》劇終獲解封，並落實將於4月中播出。該劇由高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫及鄭俊元合演，由人氣醫療劇《機智醫生生活》系列的幕後班底打造，講述婦產科醫生的住院醫生生活和友情故事，內容亦會涵括韓國出生率低迷、女性婦科病患與死亡等社會議題。高允貞有望憑該劇延續人氣，而她為時尚品牌拍攝的寫真，以及首飾廣告最近都紛紛出籠，同步為她重返公仔箱造勢。

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