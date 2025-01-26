暢所欲玄：女性面相—從鼻子看理財

鼻孔大的人：運氣好壞主要配合口形來觀察，如果嘴厚唇而且口角朝上的女性，鼻孔大些也沒有大礙，只是性格有點男性化，比較豪爽和不拘小節，但很重情義。

臉上財帛宮好的人 ：財帛宮位於中停鼻準頭的位置，主管事業財運。如果一個人的鼻樑不發尖，鼻樑至準頭似柱形，皮膚細膩光澤無疤痕，鼻翼隆起像「牛鼻子」，代表此人事業發達。

鼻相比較好的人：若女性的鼻相較好，自己既有錢，也會旺夫。一個好的鼻相，必須鼻頭有肉，膚色具正常光澤，一般要挺和直，鼻頭以圓而豐為好，鼻頭有肉代表財運好，同時鼻翼張開的人，正財和偏財運都好。

鼻樑挺、鼻準豐、山根不陷的人：鼻相好不但會使自己更加美觀，還會帶來好運，鼻樑挺、鼻準豐、山根不陷的女性，對自己要求比較高，對事業和婚姻都有很高目標，不甘落後，且有很強的欲望，更希望自己變成一個女強人。

鼻子塌陷短小：鼻樑向下凹陷，鼻子在臉上所佔比例較小，看來缺乏氣勢。擁有上述鼻形的人，沒有主見，也不擅長思考，很容易被朋友左右，若皮膚細嫩柔滑，還有點尖鼻頭，猶如小孩子常有的朝天鼻，這種人也擁有小孩的幼稚，思想單純，容易被騙。

玄學名師黃楚淇