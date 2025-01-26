港普兄弟噏得就噏 張智霖吹雞提早團年

藝人張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、周柏豪及吳卓羲分別參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第1、2季，節目上各人的港普及爆笑互動，大受觀眾歡迎，他們更組成「大灣仔」，拍攝了兩季衍生節目《大灣仔的夜》。

前晚7位「大灣仔」難得齊人，合體提前過節，相約打邊爐吃團年飯，並將開餐短片放上社交網分享，令粉絲大感驚喜，他們還特別拍了兩個版本的恭賀說話，一個是廣東話版，齊聲大叫：「大灣仔，祝大家蛇年行大運。」另一個則是普通話及英文版本，眾人表示：「大灣仔，We wish you happy new year」，怎料梁漢文卻口誤講成：「merry christmas」，令眾人忍俊不禁，周柏豪更即「配合」大叫：「merry christmas！」之後他們各自以特色港普及英文講不同的恭賀說話，可謂默契全無，不改搞笑本色！

被粉絲催「找數」 雖然只是短短幾秒，但網民留言表示已經被他們逗笑：「配點字幕嘛」、「喝了假酒的你們」、「太可愛了哥哥們」、「NG了多少次你們說」，並不約而同叫他們開拍《大灣仔的夜》第3季，亦有粉絲催他們兌現之前所說「3個月開一次直播」的承諾。