港普兄弟噏得就噏 張智霖吹雞提早團年

前晚7位「大灣仔」難得齊人,合體提前過節,相約打邊爐吃團年飯,並將開餐短片放上社交網分享,令粉絲大感驚喜,他們還特別拍了兩個版本的恭賀說話,一個是廣東話版,齊聲大叫:「大灣仔,祝大家蛇年行大運。」另一個則是普通話及英文版本,眾人表示:「大灣仔,We wish you happy new year」,怎料梁漢文卻口誤講成:「merry christmas」,令眾人忍俊不禁,周柏豪更即「配合」大叫:「merry christmas!」之後他們各自以特色港普及英文講不同的恭賀說話,可謂默契全無,不改搞笑本色!