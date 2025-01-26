中娛星動：經歷癱瘓失語 難得活動自如 趙露思復工：謝天謝地！

內地女星趙露思上月抑鬱症復發，情況令人擔憂，幸經過差不多一個月的復健治療，她昨日終可亮相公開活動，還在台上談笑風生，身體明顯康復不少，並揚言過去一度不能面對自己，幸現已慢慢回復狀態，大感「謝天謝地」！

趙露思上月開工期間，突然抑鬱症復發，失語兼需坐輪椅送院治療，之後需要復健，練習行路、使用餐具等，從練習短片看到，她的病情十分嚴重，令粉絲心疼不已！經過一番治療，昨日趙露思終於復工，於成都亮相飲品活動，亦是她病後首度亮相。

穿着亮麗紅裙的她，面色雖仍略蒼白，但比之前已好了很多，抵達活動現場落車時，工作人員想遞上拐杖，她都示意不用，然後緩緩步上舞台，一開口試咪還因聲量太大嚇了一跳，表情趣怪！之前一度失語的她，在台上回復以往的談笑風生，還大講四川話，並感謝來到現場支持她的人，亦報了一下平安：「一切都挺好的。」

之後她頓了一頓、吸了一口氣，繼續說：「希望大家把所有困難和不好的，都留在2024，期待2025，新年快樂。」當被問到健康狀態，她坦言這段時間經過了癱瘓、不能說話的情況，心裏特別難受：「那一會兒都很難面對自己，所以能夠像現在這樣，我都覺得謝天謝地了！」

「趙露思拐杖」上熱搜 活動期間有不少程序儀式，趙露思都能一一應付，面對熱情的粉絲，她面露燦爛笑容，有些見她終於康復，亦忍不住流淚，她還幽默地安慰他們：「誰再哭，就要給我發紅包。」或許是站累了，趙露思離開時需要用拐杖輔助，以緩慢動作登車，而「趙露思拐杖」更一度上了熱搜。

向來寵粉的趙露思，在出席活動前，特別請了近百粉絲吃飯，雖然她本人沒出席，但就親自點了龍蝦、皇帝蟹等美食，算是給粉絲的一點心意。