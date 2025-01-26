被爆要求高 一改再改 祖兒自封「Back Pain」 拗腰放笑彈

天后容祖兒近日在歌唱節目中被隊友大爆要求高，單是舞曲最後的Ending Pose就一改再改，祖兒又自封「Back Pain」，否決了超高難度的「拗腰」動作提議，眾人又即場示範，引爆笑彈。

歌手容祖兒、李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、薛凱琪及衛蘭等出演歌唱節目《聲生不息．大灣區季》，在最新播出的一集中，祖兒率領女子組大鬥小春領軍的男子組，花火十足。

其中，祖兒隊全員上陣跳唱《活着Viva》成功炒熱現場氣氛，而每次PK戰均求勝心切的祖兒，為了完美演繹該曲，私下捉着隊友苦苦排練，還遭隊友爆料指單是Ending Pose已改了多次。眾人應主持何炅的要求，即場還原被淘汰掉的Ending Pose，6位歌手「人疊人」齊齊向後拗腰，相當高難度之餘還略帶滑稽，祖兒示範結束後即搞笑自封「Back Pain」：「主要是因為現在Back Pain（後背疼痛），所以我們否決了這個動作。」引起全場爆笑。

泳兒陷低谷難尋價值 另外，之前擔任嘉賓的泳兒在節目中回顧自己的音樂路，坦承曾遇過樽頸位，她表示自己作為新人的第一年相當幸運，上位比想像中更快。然而，入行20年仍被評價為「半紅不黑」的歌手，自從推出《花無雪》專輯後，音樂風格幾乎如出一轍，令她不知道往後該怎樣走，她無奈說：「我游得慢那個過程是很痛苦的，就是覺得好像一直找不到自己的價值在哪裏。」幸好泳兒捱過低谷時期，於2021年憑《荊棘海》再獲肯定，令她心態有所改變。