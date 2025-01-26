娛樂

Edan面紅紅似捱打

Edan滿臉紅痕，原來是嘗試了面部刮痧。 Edan滿臉紅痕，原來是嘗試了面部刮痧。
Edan滿臉紅痕，原來是嘗試了面部刮痧。
男團MIRROR成員Edan日前在社交網晒出滿臉紅痕的自拍照，看似遭人毒打，令粉絲大為震驚，他解釋寫道：「前排先知……原來塊面都可以刮痧。」實屬虛驚一場，不少網民都留言指被他嚇倒：「好似被人質咗兩拳咁」、「咁樣行出街人哋會唔會以為被人打？」又有粉絲讚他就算變成花面貓都一樣靚仔。
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