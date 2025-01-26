屢被搶食 順手牽羊 劉佩玥投訴受欺凌 「公審」陳曉華
藝人劉佩玥（Moon）、陳曉華與張振朗早前到台灣錄影綜藝節目，順道宣傳無綫新劇《巨塔之后》，期間他們大談娛圈秘聞，Moon更公開揭穿陳曉華的真面目，大爆遭對方欺凌！
藝人劉佩玥、陳曉華與出爐視帝張振朗早前代表無綫赴台北出席「TVBI傳媒晚宴」，期間還登上當地的綜藝節目《11點熱吵店》，順道宣傳無綫新劇《巨塔之后》，劇情圍繞女生之間的爭鬥，有份參與《巨》劇拍攝的Moon，自爆原來在現實生活中也曾遇到類似事件。Moon大爆經常被身邊一位較自己年輕的女演員欺負：「每一次就是她在我旁邊的時候，比如說吃飯，她就常常說她不吃，她不餓，然後我叫任何東西，她在旁邊就一定會吃我的東西，然後每一次都吃到剩下一點點才還給我，就吃我的，喝都一樣。」又透露就連一起出去玩的時候，自己抽中的公仔都會被對方搶走：「（搶你的）對，就自己拿去。（她憑甚麼？）我覺得她就是覺得自己很漂亮很可愛。」
講笑炒熱氣氛
隨後Moon更直接爆出對方身份：「這個人叫陳曉華！」在旁一臉尷尬的陳曉華即解釋道：「因為她付錢啊，我不吃，但是她付完錢之後我好想吃。」而劉佩玥亦笑稱是開玩笑，見在場的大家有點嚴肅，想炒熱氣氛，事實上兩人是感情非常要好的好姊妹。
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