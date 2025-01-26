王嘉爾騷肌Hit爆時裝周 周杰倫重回顏值巔峰 韓韶禧撞樣昆凌

巴黎時裝周連日舉行，吸引來自各地的紅星亮相。其中，台灣天王周杰倫與「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）同框，令粉絲大感驚喜，而同場的韓星韓韶禧被指與昆凌撞樣，引起熱話。

巴黎時裝周一如往常般星光熠熠，韓國型男孔劉、日本演員平野紫耀、內地男星王鶴棣及王嘉爾等已先後現身。其中，第5度以代言人身份出席時裝周的王嘉爾更大派福利，於社交網分享自己在酒店赤裸上身的騷肌照，讓粉絲大飽眼福。

身為某品牌全球代言人的周杰倫（周董）亦與「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣激罕同場，二人迎來「世紀合照」，引起關注。周董進場時遇上毛毛細雨，獲專人撐傘同行，盡顯排場。身穿透視上衣及刺繡外套的他，被指瘦身成功，重回20年前的狀態，還有粉絲形容其髮型是10幾年來最帥氣的髮型。

姜濤心痛粉絲捱凍 同場還有韓國「最美小三」韓韶禧、男神南柱赫、鋼琴家郎朗與妻子Gina Alice，以及內地男星王俊凱等，陣容強勁讓人目不暇給。而韓韶禧現身之際，被媒體形容與周董太太昆凌撞樣，引發熱議！她和南柱赫並排就坐，粉絲讚嘆二人的高顏值，紛紛留言希望兩人合作拍劇。

至於MIRROR「人氣王」姜濤現身另一品牌活動，吸引大批粉絲舉燈牌冒寒等候。姜濤亦相當識做，停步與粉絲打招呼，更表示心痛大家長時間於室外停留，叮囑眾人要多多保暖，同時，又於社交平台感謝品牌的邀請，期待下次再見。