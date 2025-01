現年48歲的班尼狄表示21年前曾到南非拍攝迷你劇集《To the Ends of the Earth》,他與幾名朋友駕車到處遊覽期間汽車爆胎,駛到路邊停下後,即被6名男子打劫及綁架,強迫他們返回車輛,駕駛數小時後才被釋放,幸好他們並沒有於事件中受傷。