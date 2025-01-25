新作獲10項提名 楊紫瓊紮紮跳

《奧斯卡金像獎》提名名單公布，其中賣座歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）獲10項提名，除了入圍「最佳電影」之外，兩位主角Cynthia Erivo與Ariana Grande均獲提名，有份參演的金像影后楊紫瓊亦大感興奮。她前日以新髮型擔任早晨清談節目《The View》的客席主持，又在社交網分享埋位前與他人一同觀看提名名單公布的片段。其中，當楊紫瓊得知《魔》片獲提名「最佳電影」時即興奮彈起。她又於節目上表示大家都因影片獲多項提名而喜極而泣，但同時亦為導演朱浩偉（Jon M. Chu）不獲提名而落淚。