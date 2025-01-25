憑洗腦歌躍升搶手貨 Rose踢走Lisa 巴黎慈善騷壓軸

韓團BLACK PINK成員Rose憑洗腦歌《APT.》熱爆全球後，超越隊友成為歐美市場的搶手貨，除了壓軸助陣法國巴黎慈善騷，又與美國天后Lady GaGa一起拍攝MV，更激罕谷胸拍攝內衣寫真。

女團BLACK PINK泰籍成員Lisa去年初曾為法國巴黎慈善騷《La Gala des Pieces Jaunes》擔任表演嘉賓，原本人氣不及Lisa的Rose，自從與美國天王Bruno Mars推出合唱歌《APT.》後，成功在全球掀起熱潮，人氣盡蓋隊友，更踢走Lisa為前晚在巴黎舉行的同一慈善騷擔任壓軸表演嘉賓。除了演繹新歌《Toxic till the end》之外，Rose又與內地鋼琴家郎朗合作表演《Stay a little longer》，之後再登台熱唱《APT.》一曲，令全場3.5萬觀眾High爆。

今年盛會陣容強勁，除了有美國天后Katy Perry之外，還有韓國天團防彈少年團（BTS）成員J-Hope，以及男團Big Bang成員G-Dragon（GD）和太陽。染了一頭綠髮的GD與晒肌的太陽一起演繹《Good Boy》及新歌《HOME SWEET HOME》掀高潮，台下的Katy Perry觀看兩人合體演出時也不禁興奮尖叫，她之後還在後台跟Rose熱情擁抱。

拍寫真激罕Sell性感 另外，《APT.》一曲令Rose瞬間成搶手貨，Bruno Mars及女歌手Sexyy Red合作的新歌《Fat, Juicy & Wet》邀請她與Lady GaGa齊齊拍攝MV，並於昨日上架。與此同時，Rose又獲邀為美國真人騷女王Kim Kardashian推出的內衣品牌拍攝情人節寫真，罕有谷胸騷性感魅力。至於隊友Jisoo昨日則出發前往巴黎時裝周。

此外，GD的新綜藝節目《Good Day》將於下月16日首播，昨日公開預告片，雲集金秀賢、丁海寅、任時完及李洙赫等幾位同樣1988年出生的男神。而金秀賢與金智媛去年憑人氣劇《淚之女王》人氣登頂後，近日有「CP粉」在網上留言希望「雙金」認愛及結婚，對此，金秀賢搞笑回應稱：「哈哈哈，希望大家把電視劇就當電視劇看吧！」