藝人葛綽瑤（Yoyo）早前迎來26歲生日，獲粉絲舉行生日會慶祝，並為救助社區貓咪的機構籌款，她在席上分享做義工的經驗。Yoyo之前被指跟豬仔錢罌撞樣，她照單全收，獲讚高EQ，生日會上更獲粉絲送上豬仔錢罌造型的蛋糕，她即時嘟嘴模仿，奉旨賣萌！