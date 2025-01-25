娛樂

黃嘉雯 花姿招展去拜年
前港姐冠軍黃嘉雯擁有模特兒身形，她在社交網分享新年服飾的開箱片，親自示範各個拜年造型。她先以短裙上陣，打扮時尚又得體，鏡頭一轉就換上索爆Tube dress，露出白滑美肩。之後她再換上紅色大露背連身裙配搭高踭鞋，玉背及美腿統統有，美麗動人！
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