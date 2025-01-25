獨家訪問：全裸要問准翠如！ 蕭正楠靚聲陪安胎 孕育開心果
蕭正楠主演的無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》大結局，劇中演渣男的他，花了不少心思研究如何拿捏，免得觀眾因角色討厭而不再追劇，幸好沒有白費工夫，他笑言：「好多街坊都話渣得嚟好笑！」談到劇中有裸露演出，他笑言向來守身如玉，若要全裸演出，需先過太太黃翠如一關：「通常都係佢獨家睇，唔會畀其他人睇嘛！」演喜劇需要幽默感，他自稱對熟人會很開放自己，想令身邊人開心，又指當年跟太太合作《師奶MADAM》時出奇合拍：「好少做喜劇撞到對手可以無縫接軌，拋嘢出嚟唔使諗就接到，當時未係情侶，覺得佢會係好好嘅朋友。」
讚太太EQ高
將為人父的他，大讚太太照顧腹中胎兒比他做得更好：「佢好多嘢都會好小心慢動作做，亦將自己嘅情緒控制得非常之好，冇畀到我更加多嘅壓力。」他直言期待小生命誕生：「瞓前會畀歌佢聽，梗係我自己嘅歌，唔會畀其他歌佢聽，哈哈！（對小生命有咩期望？）希望佢似我，係一個開心、可以承受壓力同善良嘅人，係我同翠如都希望嘅事。」
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