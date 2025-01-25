中娛星動：公開病況 抑鬱折騰致神經受損 趙露思患解離症 暗黑中重生

趙露思去年底因抑鬱復發，要坐輪椅到醫院接受治療，全面停工。她近日受訪時透露自己的病情已有好轉，分享與抑鬱症搏鬥的心路歷程，形容是從「最暗黑的時刻」到「重生」的旅程。

內地女星趙露思上月抑鬱症復發，暴瘦失語，被送入醫院，且需要接受復健，近日她受訪分享與抑鬱症搏鬥的心路歷程，形容是從「最暗黑的時刻」到「重生」的旅程。她透露幾年前開始出現症狀，但由於擔心讓家人、朋友和粉絲失望，選擇忽視自己健康狀況，單靠助眠劑入眠，確保能應付繁重工作，但因為害怕外間認為她工作不夠努力，故很少休息，導致焦慮症狀加劇，同時因長期壓抑負面情緒，而出現解離性障礙，不但影響其精神健康，更造成神經損傷。

為同路人打氣 她續指已經接受了個多月的治療，整個療程預計將持續3至4個月，現時病情已有明顯好轉，最近一次檢查中醫生報告指出其解離症狀已經基本恢復，她亦積極尋求自救方法，在各種愛好中尋找慰藉，包括開甜品店、演奏音樂和畫畫等，有助緩解其壓力，她又寄語同路人：「不要讓自己被困在身體的痛苦或精神的禁錮中。」

澄清並非作假 經過今次患病，趙露思透露亦有投身慈善，支持弱勢群體，她想告訴大家抑鬱症並不可怕，並指將於今日公開露面，向世界各地的支持者表明，大家的關心一直是她溫暖和力量的泉源，又強調患病一事並非作假：「如果這是一個劇本，我會覺得這樣的情節相當奇葩，但它確實發生了。」而回望過去，她曾一度感到絕望，但現在有「重生」的感覺，有更多希望和勇氣面對未來。