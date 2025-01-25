寵粉有道狂吸Like 張敬軒派福利留手尾 陳自瑤心切護細路

作為藝人，與粉絲互動交流甚為重要，在這方面，英皇歌手張敬軒可謂相當寵粉，對歌迷有求必應；無綫藝人陳自瑤同樣獲網民大讚人美心善，事事以粉絲行先。

日前有網民發文，指太太自從看過張敬軒（軒仔）的演唱會後，便身陷其中，每晚睡前都會聽軒仔的作品至凌晨，認真誇張！發文者希望軒仔可以幫自己為太太送上生日驚喜：「可唔可以祝佢生日快樂送上祝福？如果可以語音DM同佢講幾句就正啦，我會唔會好過分呀？但呢個一定係佢最開心、最驚喜嘅生日禮物，好過我送任何禮物畀佢。」未幾軒仔便驚喜現身留言：「大佬，你叫我DM佢，你又唔講佢嘅帳號係乜，又唔講人叫乜名喎，叫你老婆罰你今晚七街瞓！」認真搞笑！不過軒仔都不忘為這位愛妻心切的朋友附上一段生日祝福錄音，獲粉絲大讚「世一」，不過亦有粉絲笑指軒仔如今先例一開，將來會十分忙碌。

被捉實手仔冇有怕 另外，軒仔四出為年度晚宴作演出嘉賓，所到之處皆水洩不通。而在前晚一個晚宴中，軒仔邊唱邊跟台下觀眾握手，期間有人捉住他的手不放，保安即時上前護駕，不過軒仔反而更關心台下朋友的安全，叫他們小心點！

軒仔如此着緊粉絲，陳自瑤亦不輸蝕，她日前到順德進行拍攝，除了不停跟現場市民打招呼之外，更跪低跟小朋友玩。期間，有一名女孩想親近她時遭現場保安阻止，陳自瑤見狀即捉住該保安手臂說：「溫柔一點！」獲網民大讚人美心善。