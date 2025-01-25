王丹妮Ready水着 古天樂推胡子彤找數 票房破億着T-back

藝人古天樂（古仔）前晚率領一眾演員出席賀歲片《臨時決鬥》首映，對於高海寧承諾若其主演電影票房達8千萬就會穿泳衣，古仔亦唔執輸，笑言若票房達1億會派胡子彤穿T-back，若破香港票房紀錄則親自找數着「Tea Bag」！

電影《臨時決鬥》前晚在沙田舉行首映，古天樂偕王丹妮、胡子彤、張文傑、陳湛文與陳楨怡等出席，吸引大批Fans撐場。今年有多部賀歲片，問古仔會否擔心分薄票房，他說：「唔可能得一部賀歲片，唔存在分薄，只希望百花齊放。（遲啲謝票，會唔會擔心重演伍允龍被推跌事件？）唔會啩！唔想謝票太單調，都想有啲氣氛同觀眾互動。」

戲言着「Tea Bag」斟茶 提到另一賀歲片《麻雀女王追男仔》的高海寧表示，若票房過8千萬便着泳衣，古仔笑言若《臨》片票房達8千萬即派張文傑着T-back，1億就派出胡子彤，更豪言若破香港紀錄即親自「找數」，搞笑說：「我着住『Tea Bag』斟茶畀你哋飲！」對於古仔的「找數」宣言，胡子彤驚訝說：「T-back？真係好錫我，不過好呀！唔可以逆老闆意思，T-back裏面可以着褲㗎嘛！」

至於王丹妮亦揚言可以着泳衣，但外邊加潛水衣，票房愈高，潛水衣拉鏈就愈低。另外，她自爆拍打拳戲打到內傷，但每個演員包括古天樂與周秀娜也待她很好，笑言若大家用盡全力，相信已入醫院，而其中一場被周秀娜打臉的戲份，慶幸只是借位。