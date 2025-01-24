第97屆奧斯卡金像獎部分提名名單
最佳電影
《阿諾拉》、《粗獷派建築師》
《搖滾詩人：未知的傳奇》、《教宗選戰》
《魔法壞女巫》、《沙丘瀚戰：第二章》
《毒王女人夢》、《I'm Still Here》
《Nickel Boys》、《完美物質》
最佳男主角
艾哲倫保迪《粗獷派建築師》
添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》
Colman Domingo《Sing Sing》
賴夫費恩斯《教宗選戰》
施巴斯坦史丹《飛黃騰達》
最佳女主角
Cynthia Erivo《魔法壞女巫》
Karla Sofía Gascón《毒王女人夢》
Mikey Madison《阿諾拉》
狄美摩亞《完美物質》
Fernanda Torres《I'm Still Here》
最佳男配角
Yura Borisov《阿諾拉》
Kieran Culkin《深痛導賞團》
愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》
佳皮雅斯《粗獷派建築師》
Jeremy Strong《飛黃騰達》
最佳女配角
Monica Barbaro《搖滾詩人：未知的傳奇》
Ariana Grande《魔法壞女巫》
Felicity Jones《粗獷派建築師》
Isabella Rossellini《教宗選戰》
素兒莎丹娜《毒王女人夢》
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